Covid-19, un nuovo caso sospetto all'Elba

Nel bollettino dell'Asl risulta un altro caso positivo ma si attende il risultato di una verifica dato che due tamponi hanno dato risultati diversi

PORTOFERRAIO — Nel bollettino quotidiano di aggiornamento dell'Asl Toscana nord ovest di oggi è stato riportato un ulteriore caso positivo al Covid-19 all'isola d'Elba, nel Comune di Rio.

Si tratta in realtà di una situazione più complessa e sono in corso ulteriori accertamenti dato che la persona era stata sottoposta ad un primo tampone ed era risultato negativo, come ci ha spiegato Angelo Zini, sindaco di Portoferraio e presidente della conferenza sulla sanità dei sindaci dei Comuni elbani, a cui abbiamo chiesto informazioni.

Successivamente la persona, che per altre problematiche ha avuto bisogno di accedere alla cure ospedaliere, prima dell'ingresso in ospedale, secondo la procedura, è sottoposta nuovamente a tampone che in questo caso sarebbe risultato positivo.

Per una ulteriore verifica la persona è stata sottoposta ad un ulteriore tampone ed è attualmente ricoverata nel reparto "bolla" dell'ospedale di Portoferraio dove vengono ricoverati i pazienti Covid o sospetti tali.

Si attende perciò l'esito dell'ultimo tampone effettuato per fare chiarezza sul caso.

Quindi al momento i casi positivi registrati resterebbero stabili a 10 in tutta l'Elba.

