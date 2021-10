Elba bike, tutti i successi del fine settimana

I giovani ciclisti elbani sono stati impegnati su tre fronti. Ecco tutti i successi conquistati e i prossimi appuntamenti in trasferta

PORTOFERRAIO —

I giovani ciclisti di Elba Bike erano impegnati addirittura su tre fronti nel fine settimana appena trascorso: la seconda tappa del Giro d’Italia di Ciclocross, una gara giovanile in Liguria e la chiusura della Coppa Toscana con la GF del Castello di Monteriggioni. Partendo da quest’ultima gara, buona prestazione per lo junior Daniele Feola, terzo al traguardo e vincitore della classifica di categoria della Coppa Toscana che si è conclusa proprio con questa gara.

Una bella soddisfazione per Daniele, che si è dimostrato in crescita costante per tutta la stagione.bA Sant’Elpidio, nelle marche, seconda tappa della Corsa Rosa di ciclocross: di scena Margherita Oggero, Tommaso Alberti, Nicoletta Brandi, Tommaso Cervini, Ascanio Martorella, Fabrizio Matacera, Luigi Laurenti e Anna Rododendro. Brandi e Alberti hanno davvero sorpreso gli stessi tecnici di Elba Bike: Nicoletta (G6) si è dimostrata più riflessiva rispetto alle precedenti gare, tanto da far bene sperare in un avvicinamento costante verso il podio; Tommaso (junior) ha corso una gara con il fiato sospeso, partendo fra un lotto di 60 giovani atleti ed andando subito ad occupare le posizioni di testa, restando nella top ten fino alla fine, a dimostrazione di una grande maturità acquisita.

Fra le ragazze, gara fra le top class per Margherita Oggero e Anna Rododendro, rispettivamente 14esima 24esima.

Le soddisfazioni più grandi sono arrivate da Lerici, in Liguria, dove si è disputata una gara di mountain bike riservata ai giovanissimi: tre soli atleti in gara, tutti e tre a podio, tanto da far arrivare terza Elba Bike nella classifica a squadre. Due le vittorie, per Niccolò Mauro fra i G5 e Gioia Costa fra i G3 (quest’ultima anche terza assoluta di categoria mettendosi alle spalle molti atleti maschi) ed un terzo posto per Lorenzo Sardi fra i G4, fra la gioia e l’entusiasmo degli accompagnatori elbani al seguito.

Prossimi appuntamenti per Elba Bike a Corridonia per la terza tappa del Giro d’Italia di Ciclocross e in Piemonte per una gara di Giovanissimi di mountain bike.