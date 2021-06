Uffizi Diffusi all'Elba nel segno di Napoleone

M5S, Conte: «Svolta autarchica, grande mortificazione per un'intera comunità»

La Pinacoteca Foresiana di Portoferraio ospiterà sei opere d'arte delle Gallerie degli Uffizi in occasione del bicentenario napoleonico

PORTOFERRAIO — Era il 1 Marzo 2021 quando Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, è sbarcato per la prima volta all'isola d'Elba per un sopralluogo a Portoferraio per valutare la possibilità che il territorio elbano facesse parte del progetto "Uffizi Diffusi", ospitando opere di proprietà del prestigioso museo toscano.

Schmidt in quell'occasione fu accompagnato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dal consigliere regionale Marco Landi e dal sindaco di Siena Luigi Mossi, e insieme al sindaco di Portoferraio Angelo Zini fece visita ai luoghi culturali e storici di Portoferraio.

Dopo la visita ed un confronto con il Comune di Portoferraio si è quindi concretizzato il progetto di una mostra del progetto "Uffizi Diffusi" dedicata a Napoleone, di cui nel 2021 si celebra il bicentenario della morte.

Sarà infatti inaugurata giovedì 8 Luglio alle ore 18 presso la Pinacoteca Foresiana di Portoferraio l'esposizione dal titolo Nel segno di Napoleone. Uffizi Diffusi all'Isola d'Elba.

La mattina invece si terrà una conferenza stampa per illustrate i dettagli della mostra che ospiterà 6 opere delle Gallerie degli Uffizi collegate a Napoleone Bonaparte. Nell'occasione, oltre al direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, sarà presente anche il governatore della Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Portoferraio Angelo Zini e il coordinatore della Gestione associata del turismo dell'Elba Niccolò Censi.

La mostra sarà aperta fino al 19 Ottobre 2021.