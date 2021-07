Sportello Inps chiuso, Berti scrive a Tridico

Il deputato del Movimento 5 Stelle Francesco Berti ha scritto al presidente Inps e alla direttrice regionale: "Riattivare subito il servizio".

PORTOFERRAIO — “Da marzo 2020 i 31mila abitanti dell’isola d’Elba se vogliono rivolgersi all’Inps devono prendere il traghetto e arrivare fino a Piombino. L’unico sportello presente sull’isola, infatti, è stato chiuso a causa del Covid 16 mesi fa e mai più riaperto. Una follia senza mezzi termini. Per questo ho scritto al presidente nazionale Tridico e alla direttrice di Inps Toscana Deidda per chiedere la riattivazione immediata di questo servizio essenziale".

Così il deputato del Movimento 5 Stelle, Francesco Berti.

“La situazione, già molto grave di per sé, è diventata insostenibile con l’avvio della stagione estiva. Senza uno sportello Inps sull’isola, tantissimi stagionali che da aprile raggiungono l’Elba per lavorare negli stabilimenti balneari, nei ristoranti, nei bar, negli alberghi e nei locali non hanno la possibilità di espletare le pratiche burocratiche. Un doppio danno, sia per i lavoratori che per le imprese turistiche”.