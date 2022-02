Due segnali contrastanti: ma cosa vuole davvero Putin? Due segnali contrastanti: ma cosa vuole davvero Putin?

Attualità domenica 27 febbraio 2022 ore 20:56

Raccolta beni di prima necessità per gli ucraini

La raccolta è organizzata dai cittadini che si trovavano all'Elba. Ecco come fare per dare un aiuto concreto a chi è in difficoltà

PORTOFERRAIO — Dall'Elba non solo manifestazioni di solidarietà al popolo dell'Ucraina sotto assedio della Russia ma anche aiuti concreti. È infatti iniziata una raccolta di materiali di prima necessità per il popolo ucraino. "In questi giorni sono stati presi contatti con la popolazione ucraina presente sul nostro territorio e siamo venuti a conoscenza delle necessità primarie". Lo ha reso noto il Comune di Portoferraio. I punti di raccolta, per il comune di Portoferraio, saranno i seguenti: - Villa Biagini - via Roma- da lunedì 28 febbraio - ore 15/ 17 e da martedì 1 marzo anche 10/13 - sede Ex Poste - Piazzetta Ageno- da martedì 1 marzo ore 10/13 e 15/17. Si richiede esclusivamente, per questo primo momento, i seguenti generi: 1) borse di primo soccorso militare IFAK – Individual First Aid Kit 2) kit di primo soccorso 3) Guanti tattici militari 4) Lampade da testa 5) Kit per bendaggio d'emergenza israeliano 6) Coperte termiche d"emergenza 7) Tappetini yoga 8) Vestiti pesanti 9) Coperte pesanti 10) Sacchi a pelo. "Entro la fine della prossima settimana è prevista la partenza di un primo mezzo verso il confine con la Polonia, organizzato da nostri concittadini ucraini. Ringraziamo fin d'ora tutti per la collaborazione e ribadiamo il nostro fermo NO alla Guerra", conclude l'amministrazione comunale di Portoferraio.