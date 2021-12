Mtb, la Conquistadores Cup diventa nazionale

Bacco, il medico no vax pentito: «Vaccino acqua di fogna? Oggi non pronuncerei quelle parole»

La gara si è conquistata spazio e sale di livello. Novità anche per il cross country che invece si svolgerà di nuovo a Capoliveri

ISOLA D'ELBA — L'Asd Longone Bike non ha voluto perdere tempo e per pianificare al meglio la settima edizione della Conquistadores Cup, ha già fissato la data.

Sarà domenica 15 Maggio 2022 il giorno in cui Porto Azzurroa ccoglierà i bikers da tutta Italia, che verranno sull’Isola d’Elba per sfidarsi su uno dei tracciati più apprezzati del panorama italiano, immerso in un contesto naturalistico unico, all'interno del parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, con una prova che darà grande prestigio a questo evento in costante crescita.

La prova elbana della Conquistadores Cup farà parte anche quest'anno del circuito regionale MTB Tour Toscana e del circuito nazionale Rampitek.

Per quanto riguarda gli altri importanti eventi sportivi elbano dedicati alla mountain bike, é confermata la Capoliveri XCO, prova di cross country degli Internazionali d'Italia Series è già, con un riconoscimento da parte dell'UCI che l'ha definita come HC (Hors Categorie).

Si tratta della categoria di più alto livello, che si trova solo uno scalino sotto alla Coppa del Mondo. La gara è organizzata dall'Asd Capoliveri Bike Park.

In merito invece all'edizione 2022 della Capoliveri Legend Cup, il presidente Maurizio Melis, ha spiegato che inizialmente era in programma una sospensione dell'evento sportivo ma a quanto pare a breve sarà sciolta la riserva e ci potranno essere novità e anche la data dell'evento sportivo che si corre sui sentieri del monte Calamita.