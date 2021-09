Miss Toscana, Anita Fratti la più votata sul web

Trieste, sparatoria in centro: 8 feriti, uno in gravi condizioni

Anita è Miss Tirreno Web per il maggior numero di voti raggiunti nel voto online nel contest lanciato dal giornale in collaborazione con Syriostar

CAPOLIVERI — Anita Fratti, studentessa diciottenne di Capoliveri è Miss Tirreno web. Anita in gara per la fascia di MissToscana ha raggiunto infatti ottenuto il maggior numero di voti, 2892, nel sondaggio online promosso dal giornale Il Tirreno in collaborazione con l’agenzia Syriostar che ha organizzato la finale regionale, svoltasi ieri venerdì 3 settembre, a Casciana Terme.

In tanti infatti si sono mobilitati dall'Elba per votare la giovane studentessa in gara per Miss Italia.

La concorrente con il maggior numero di voti nei sondaggi web dei quotidiani, Il Tirreno e La Nazione ha ricevuto il premio in memoria di Lolette Conti, la madre del presentatore Carlo Conti che, come il figlio che è cittadino onorario di Casciana Terme.

Ieri sera si è tenuta la finale regionale di Miss Italia per l’assegnazione del titolo di Miss Toscana ma purtroppo fra le ragazze selezionate per passare alle prefinali del concorso nazionale Anita non è riuscita a passare il turno (leggi qui).