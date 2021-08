Miss Italia, qui la più bella è Valentina

Leo Messi entra in sala per la conferenza stampa, ma non riesce a trattenere le lacrime

La tappa chiantigiana nella scalata verso l'incoronazione nazionale premia la cecinese Valentina Iardella. Suo il posto alla semifinale regionale

CASTELLINA IN CHIANTI — Miss Castellina in Chianti si chiama Valentina Iardella, ha 24 anni ed è di Cecina: a incoronarla, ieri sera tra 18 concorrenti, è stata la giuria della tappa chiantigiana nel percorso verso Miss Italia organizzata nell'ambito di Calici di Stelle. Valentina adesso ha un posto riservato di diritto nella semifinale regionale che si tiene dopodomani, martedì 10 Agosto, alla discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese.

La manifestazione ha trasformato piazza del Comune di Castellina in un elegantissimo salotto nel rispetto delle norme vigenti Covid-19. La giuria era presieduta dal sindaco Marcello Bonechi, segretario il vicesindaco Carlo Mugelli. Sei le fasce attribuite nella serata: quella di Miss Castellina in Chianti è andata alla prima classificata, la assistente di volo cecinese Valentina Iardella.

Le altre fasce sono andate alla seconda classificata Sara Galantuomini di Rosignano Marittimo, 19 anni, studentessa, che è Miss Bellezza Rocchetta. Ancora, Miss Be_Much è Anita Fratti, 18 anni di Capoliveri, terza classificata. A seguire, Miss Quarta Classificata è Camilla Lorieri di Firenze, modella di 26 anni.

Miss Quinta Classificata è poi la 18enne di Sesto Fiorentino Alice Baldini, mentre Miss Sesta Classificata arriva da Montevarchi, è Federica Betti di 22 anni. Per Valentina si apre la via alla semifinale di martedì, si diceva. La serata si svolgerà a porte chiuse e in assenza di pubblico come misura anti contagio da Covid-19.