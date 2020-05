Turismo, "necessario un protocollo d'intesa"

Forza Italia a livello locale e provinciale sostiene la necessità di un protocollo d'intesa fra istituzioni e categorie economiche

PORTOFERRAIO — "Per il turismo del mare si prospetta una stagione-non-stagione. Solo nella provincia di Livorno la paralisi interessa centinaia di operatori in via diretta, i titolari di stabilimenti balneari, e migliaia nel complessivo settore del turismo balneare. Bisogna intervenire in fretta, senza darsi di gomito l’un l’altro per evitare le responsabilità. Serve coraggio. Che la sinistra non ne sia campionessa lo sappiamo, ma adesso serve lo scatto o crollerà il settore".

Sulla questione della ripartenza del turismo e della necessità di stipulare un protocollo d'intesa fra istituzioni e categorie e economiche intervengono Chiara Tenerini, coordinatore provinciale e Adalberto Bertucci, coordinatore Isola d’Elba di Forza Italia.

"Forza Italia, capitanata dal coordinatore regionale, l' Onorevole Stefano Mugnai, - proseguono i due rappresentanti della forza politica - sta incontrando in questi giorni i professionisti del settore, con la piena volontà di portare in Regione ed in Parlamento protocolli da sottoporre con urgenza agli organi decisionali. Chiara Tenerini e Adalberto Bertucci ribadiscono la necessità di essere prudenti e responsabili, dobbiamo cercare di creare uno 'start' che permetta al settore di ripartire e attivare le misure necessarie per immettere liquidità ed aiuti in un settore trainante della nostra economia provinciale che rischia il collasso, proprio per questo condividiamo quanto promosso dalle associazioni di categoria circa la necessità della sottoscrizione da parte di tutti i Comuni dell’ Elba del protocollo d’ intesa caratterizzato da alcuni punti fondamentali ed imprescindibili, tra i quali, riduzione dei tributi locali (tari, suolo pubblico), rivedere le concessioni balneari, allungare la stagione".