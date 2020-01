Tre medaglie d'oro per gli Arcieri del mare

Tra atleti elbani vincitori al Campionato Italiano Indoor 2019 in Lombardia. Prossima grande sfida il Campionato Italiano Outdoor Bowhunter

PORTOFERRAIO — Il 24esimo compleanno degli Arcieri del mare viene festeggiato con tre medaglie d’oro vinte al Campionato Italiano Indoor 2019 che si è svolto a Codogno, in Lombardia, dal 3 al 6 gennaio scorsi. "Sebbene il tiro indoor non sia la nostra specialità e il target dei partecipanti fosse di un livello medio-alto, - spiegano dall'associazione - Sofia Broccardi, Matteo Cancro e Giada Sani si riconfermano ancora una volta Campioni Italiani.

"La nostra compagnia, - aggiungono dall'associazione - famosa in tutta l’Isola per la meticolosità dei suoi corsi di tiro con l’arco che negli anni hanno formato campioni di livello nazionale e mondiale, con questo articolo vuole ringraziare, oltre ai tre detentori della medaglia d’oro precedentemente citati, anche gli altri partecipanti alla competizione: Andrea Sani (presidente della compagnia), Claudia Schezzini e Patrizio Bolano che hanno ottenuto degli ottimi piazzamenti e che di gara in gara continuano a migliorarsi. Mentre la Befana distribuiva dolci e carbone, noi sventolavamo sul podio la bandiera dell’Isola d’Elba e della nostra compagnia, ma appena scesi da quel gradino si torna ad allenarsi, in Maggio andremo incontro ad un’altra grande sfida: il Campionato Italiano Outdoor Bowhunter".