Prof sospesa, docenti elbani scrivono al Miur

Anche dall'Elba arriva la solidarietà per le vicende accadute all'insegnante di Palermo. La lettera firmata dai docenti elbani e lavoratori Ata

PORTOFERRAIO — Docenti e personale Ata delle scuole dell'isola d'Elba scrivono al Ministero dell'Università e della Ricerca e all'Ufficio scolastico regionale, dopo la notizia di quanto accaduto all'insegnante di Palermo, sanzionata e sospesa per un lavoro dei suoi alunni di comparazione tra le leggi razziali e il decreto legge sicurezza.

In tutta Italia da alcuni giorni insegnanti e studenti si stanno mobilitando per difendere la libertà di esercizio del pensiero critico e anche molti insegnati elbani si aggiungono a questa mobilitazione.

Qui di seguito il testo della lettera.

"Gli insegnanti e il personale Ata degli istituti elbani manifestano la loro vicinanza, stima e solidarietà alla prof.ssa Rosa Maria Dell’Aria e ai ragazzi dell’Istituto industriale 'Vittorio Emanuele III' di Palermo.

La scuola pubblica è il luogo in cui si coltivano il pensiero critico e la libertà dei cittadini del futuro. Per questo motivo riteniamo di una certa gravità quanto avvenuto a Palermo nei giorni scorsi: la sanzione disciplinare comminata ad un’insegnante, giudicata colpevole di non aver vigilato sulla 'correttezza' dei contenuti prodotti dai suoi alunni nello svolgimento un’attività didattica relativa al Giorno della Memoria.

Se, come vuole l’articolo 33 della nostra Costituzione, 'l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento', allora altrettanto libero deve esserne l’apprendimento. Ci chiediamo, in uno Stato di diritto, se sia rispettoso del dettato costituzionale che i funzionari del MIUR e dell’USR intervengano a stabilire, in maniera indiretta, attraverso un provvedimento disciplinare, ciò che in un’attività didattica è lecito, sostenibile od offensivo.

Nella fattispecie, si contesta l’uso pertinente di un’analogia storica per trattare un problema del presente. In altre parole vengono messi in discussione quegli stessi obiettivi di apprendimento che, nel caso della disciplina storica, sono quanto ci viene chiesto di insegnare a raggiungere ai ragazzi.

Se le libertà di espressione e di apprendimento dei nostri alunni sono “mancata vigilanza” allora tutti i sottoscritti si dichiarano ugualmente colpevoli.

