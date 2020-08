Porto cantieri e bonifiche, "qualcuno chiarisca"

A chiedere chiarimenti sul protocollo d'intesa fra Regione, Provincia, Comune ed Esaom è Elbana Petroli attraverso la sua consulente legale

PORTOFERRAIO — Dopo la notizia dell'approvazione di un protocollo d'intesa fra Comune di Portoferraio, Regione Toscana, Provincia di Livorno ed Esaom Cesa spa (vedi gli articoli correlati sotto), interviene l'avvocato Paola Mancuso, consulente di Elbana Petroli, per chiedere chiarimenti in merito all'iter e agli obblighi di bonifica.

Qui di seguito pubblichiamo la nota.

"Siamo ormai avvezzi ai miracoli delle campagne elettorali ma stavolta c’è davvero da restare increduli.

Non solo infatti il dormiente progetto di porto turistico del Porto Cantieri di Portoferraio improvvisamente torna ad occupare i tavoli delle amministrazioni comunale e regionale ma lo fa con un Protocollo d’Intesa che mette al tavolo dei decisori del destino della città un imprenditore privato, aggiudicatario di una procedura ad evidenza pubblica.

Speriamo sul serio di aver frainteso ma non comprendiamo sinceramente come qualcuno possa “contrattare” interessi pubblici alla caratterizzazione delle aree ed obblighi di bonifica – stabiliti dalla legge – nonché variazioni di un progetto aggiudicato con gara pubblica.

Se questo invece ha il significato di intraprendere la strada dell’intervento pubblico (della Regione Toscana in particolare) per sanare le ferite ambientali di questo territorio ed in particolare la bonifica delle aree ex- industriali – come dalla sottoscritta da tempo segnalato alle istituzioni competenti – ben vengano iniziative pur tardive, ma lo si faccia in un rapporto con tutti gli interlocutori e nel rispetto dei precedenti provvedimenti, a garanzia dell’unico e doveroso perseguimento dell’interesse pubblico".

Avv. Paola Mancuso

Consulente Elbana Petroli srl