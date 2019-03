I giovani elbani in piazza per il clima - VIDEO

Si è svolta anche all'isola d'Elba la manifestazione lanciata dalla giovanissima Greta Thunberg contro i cambiamenti climatici a difesa della terra

PORTOFERRAIO — Anche i giovani elbani hanno aderito all'appello lanciato contro i cambiamenti climatici dalla giovanissima attivista svedese, Greta Thunberg, e oggi pomeriggio a Portoferraio, in piazza Cavour, hanno manifestato per attirare l'attenzione degli adulti sui disastri già in atto sul pianeta terra e per chiedere un cambio di passo per il quale non c'è più tempo da attendere.

Gli studenti elbani, forse più di altri studenti, proprio perché abitano su un'isola, possono percepire con i loro occhi quanto l'influenza dell'uomo abbia già iniziato a erodere tratti di costa, a partire da alcune spiagge elbane che negli ultimi decenni hanno perso spazio che il mare si è ripreso.

Che parte dell'isola d'Elba rischi di scomparire fra 80 anni, come altre zone della costa Toscana, è stato recentemente diffuso da un allarme lanciato dall'Enea, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (qui l'articolo).

Una manifestazione per il futuro da chi è il futuro e che dovrà fare i conti con quanto avrà ereditato nel bene e nel male.