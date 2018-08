Elba, lunghe code sulle strade

Traffico in tilt per la giornata di maltempo che ha tenuto i turisti lontani dalle spiagge. Per Ferragosto andrà meglio ma c'è ancora rischio pioggia

PORTOFERRAIO — Concluso l'allerta meteo di martedì 14 agosto, il tempo atmosferico non è ancora tornato a far sperare in un ferragosto soleggiato, almeno nelle previsioni di queste ore.

La giornata di domani, infatti - secondo Lamma Meteo Toscana - nonostante si presenti soleggiata al mattino, potrebbe presentare il rischio, nel pomeriggio, di locali rovesci o brevi temporali attesi sulla provincia di Grosseto e sul basso livornese. L'Elba spera comunque ancora una volta nel gioco dei venti e delle correnti, che potrebbe comunque regalare ai numerosissimi turisti presenti sull'isola una giornata da passare in spiaggia o nelle località turistiche, cosa che non è accaduta oggi.

Soprattutto nella mattinata di martedì 14, infatti, lunghissime file hanno bloccato a lungo il traffico sulle principali direttrici elbane. Sulla Porto Azzurro - Portoferraio, ad esempio, le file in direzione del capoluogo partivano stamattina dal bivio di Bagnaia, mentre per andare a Porto Azzurro si entrava in coda dal bivio di Lacona. Speriamo dunque in un veloce ritorno alla normalità "balneare", garantito in ogni caso da giovedì 16 agosto in poi.