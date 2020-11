Covid, all'Elba nessun nuovo caso positivo

Covid, Conte: «Niente vacanze sulla neve a Natale. Non possiamo permetterci una terza ondata»

L'edificio scolastico rimane chiuso e gli alunni già in quarantena saranno sottoposti a tampone. L'aggiornamento da parte del sindaco Zini

PORTOFERRAIO — Oggi, a seguito dei pochi tamponi eseguiti nella giornata di ieri, non è stato registrato nessun caso positivo al Covid-19 all'Elba. Ieri erano stati registrati solo 2 casi positivi e gli attualmente positivi risultavano 116.

Lo ha reso noto Angelo Zini, sindaco di Portoferraio e presidente della conferenza zonale sulla sanità, in base all'aggiornamento Asl delle ore 20.

"Come già anticipato dall’Istituto Comprensivo di Portoferraio, -ha detto il sindaco - la chiusura dell'edificio scolastico, a seguito del provvedimento della ASL, è prorogata a lunedì 30 novembre compreso, per permettere l'effettuazione dei tamponi agli alunni posti in quarantena".

Il sindaco Zini ha nuovamente richiamato le persone alla massima collaborazione e trasparenza nella ricostruzione e tracciamento dei contatti dei casi che positivi che vengono riscontrati, sottolineando come il servizio Igiene e Prevenzione della Asl deve essere messo in condizione di agire e di assumere le decisioni corrette sulla base delle informazioni che vengono rilasciate da coloro che sono intervistati.

Infine il sindaco ha ricordato la necessità di osservare le prescrizioni previste per le zone rosse e di seguire le regole per evitare il rischio contagio da Covid, indossando la mascherina, mantenendo il distanziamento e non creando assembramenti.

