Covid-19, 2 nuovi casi positivi all'Elba

I casi attualmente positivi salgono a 116, i guariti sono stabili a 111. Chiuse una scuola materna e una primaria, domani riapre la materna di Carpani

PORTOFERRAIO — All'isola d'Elba oggi si sono registrati solo 2 nuovi casi positivi al Covid-19, 1 nel Comune di Campo nell’Elba e 1 nel Comune di Porto Azzurro. Salgono quindi a 116 i casi attualmente positivi e a 235 i casi totali dall’inizio della pandemia registrati sull'Isola mentre il numero dei guariti risulta ancora 111, come nella giornata di ieri.

A fare il punto sull'emergenza Coronavirus all'Elba Angelo Zini, sindaco di Portoferraio e presidente della conferenza zonale sulla sanità dei Comuni elbani, in base all'aggiornamento dell'Asl locale delle ore 18.

"Come già anticipato dall’Istituto Comprensivo di Portoferraio, - ha spiegato il sindaco Zini - a seguito della positività riscontrata in due alunni frequentanti uno la scuola elementare di San Rocco e l’altro la scuola dell’infanzia di San Giuseppe, è stata disposta la chiusura in via cautelare delle intere due scuole fino al giorno 27 novembre. Questo per avere il tempo necessario ad effettuare tutti i tracciamenti da parte dell’Asl e monitorare l’evolversi della situazione nell’ambito dei due plessi" (leggi qui l'articolo).

"Domani 23 novembre riaprirà regolarmente invece la scuola dell’infanzia di Carpani che era stata chiusa per analoghi motivi 10 giorni fa", ha aggiunto il sindaco.

Continua il tracciamento dei contatti e l’esecuzione dei tamponi presso il parcheggio di San Martino a Portoferraio.

"Raccomandiamo la massima collaborazione e trasparenza nella ricostruzione e tracciamento dei contatti dei casi che positivi che vengono riscontrati. - ha sottolineato Zini - E’ essenziale che il servizio Igiene e Prevenzione della Asl sia messo in condizione di agire e di assumere le decisioni corrette sulla base delle informazioni che vengono rilasciate da coloro che sono intervistati".

Infine il sindaco ha fatto appello a tutti per rispettare le regole principali per contrastare la diffusione del Coronavirus: indossare sempre la mascherina, osservare il distanziamento sociale e non creare assembramenti, oltre a rispettare i divieti imposti per le zone rosse.

