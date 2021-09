Aperti i Mondiali di mountain bike all'Elba

Matteo Messina Denaro, il Tg2 mostra il suo volto in un video del 2009

Con una cerimonia al Molo dell'Alto fondale a Portoferraio si sono aperti ufficialmente i Campionati mondiali di mountain bike marathon

PORTOFERRAIO — Aperti ufficialmente i Campionati mondiali di mountain bike marathon 2021 che si svolgeranno all'Elba, sabato 2 Ottobre nel bike park di Capoliveri. La manifestazione si è aperta con una cerimonia iniziata questa sera poco dopo le ore 21 presso il molo dell'Alto Fondale a Portoferraio, sotto le fortezze medicee.

Da sx Enrico Castellacci, Angelo Zini e Stefano Baccelli

Ad aprire la manifestazione e a dare il benvenuto ad ospiti ed atleti Angelo Zini, sindaco di Portoferraio, che ha sottolineato come l'Elba sia isola che ha visto sul suo territorio vari popoli e culture ed ha sottolineato l'importanza di un evento che esalta la natura, la cultura e la sostenibilità dell'isola.

Zini ha anche evidenziato l'importante del valore inclusivo dello sport e dell'accoglienza tipica dell'Elba, ricordando che l'Elba in questa occasione rappresenta l'Italia.

Il professor Enrico Castellacci, assessore allo sport del Comune di Capoliveri, nel portare i saluti da parte del sindaco Montagna e di tutto il Comitato organizzatore dei Mondiali ha sottolineato come sia stato importante il lavoro fatto dai ragazzi del Capoliveri Bike Park negli anni che ha permesso a Capoliveri e all'Elba di raggiungere un importante risultato, quello cioè di ospitare i Mondiali di mountain bike.

Una manifestazione, ha ricordato Castellacci, che oltre al sostegno e all'entusiasmo della Regione, ha avuto anche il forte e compatto sostegno di tutti i sindaci dei Comuni elbani.

Stefano Baccelli, assessore regionale

Enrico Castellacci, assessore allo sport Comune di Capoliveri

Stefano Baccelli, assessore regionale a trasporti e ad infrastrutture, nel portare i saluti del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ha spiegato come l'Elba sia luogo ideale per eventi di alto livello sportivo come i Mondiali di mountain bike.

Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana ha invece ricordato i grandi successi dell'Italia nelle Olimpiadi e sottolineato come l'Italia nello sport sia sempre pronta a fare la sua parte, elogiando quindi l'altissimo livello dell'organizzazione dei Mondiali di mountain bike all'Elba. Una manifestazione, ha ricordato Dagnoni, dall'altissimo valore di promozione per l'isola d'Elba.

Cordiano Dagnoni, presidente Federazione Ciclistica Italiana

Successivamente con l'omaggio alla bandiera tricolore il tenore Diego Cavazzin ha intonato l'Inno d'Italia.

La cerimonia è poi proseguita con lo spettacolo acrobatico e di danza dei Sonics, Meraviglia, organizzato in collaborazione con l'associazione culturale Maggyart.

Dopo lo spettacolo si è svolta la sfilata delle bandiere delle 31 nazioni partecipanti ai Campionati mondiali di mountain bike all'Elba alla quale ha assistito anche la pluricampionessa Paola Pezzo (due ori olimpici, due mondiali) protagonista sui sentieri dell'Elba negli anni novanta con la Coppa del Mondo e l'Italian Cup

La serata si poi è chiusa con l'aria "Nessun dorma" dell'opera Turandot di Giacomo Puccini cantata dal tenore Cavazzin.