In difficoltà "il ristorante dell'Elba" di Milano

Si tratta del Rendez vous un locale molto apprezzato al Mercato Centrale di Milano e che promuove l'Elba con menù con piatti tipici dell'isola

MILANO — Dopo una partenza alla grande nel Mercato Centrale di Milano il ristorante Rendez Vous, nato a Marciana Marina, rischia la chiusura. A spiegare il motivo è il titolare Piero Landi in un articolo de Il Corriere della sera.

La variante Omicron e l'introduzione del Super greenpass hanno infatti causato una valanga di cancellazioni nella succursale milanese del ristorante elbano. Un ristorante molto apprezzato fin dalla sua apertura dai tanti milanesi che conoscono e frequentano l'Elba.

Un locale che è anche un presidio di promozione dell'Elba e della sua cucina in Lombardia.

Da Intagram del ristorante

Per questo motivo Ruggero Barbetti, già sindaco e vicesindaco di Capoliveri, sui social ha lanciato una proposta/domanda rivolta alla Gestione Associata del Turismo dei Comuni elbani.

"Forza Piero, non mollare: - ha scritto Barbetti su Facebook - l'Elba è con te. So che è complicato ma la Gestione Associata del Turismo potrebbe fare qualcosa per sponsorizzare, in piena variante Omicron, il Ristorante Rendez Vous, un'azienda elbana che promuove la nostra Isola a Milano? Mi auguro che qualcuno almeno ci pensi e soprattutto provi a trovare una soluzione!"