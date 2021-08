Gwyneth Paltrow, un legame speciale con l'Elba

L'attrice americana considera una seconda famiglia quella di Cristina che da alcuni anni ha aperto a Capoliveri l'Elba Kitchen Club insieme ad Andrea

CAPOLIVERI — Nei giorni scorsi la storia pubblicata su Instagram della famosa attrice ed imprenditrice americana Gwyneth Paltrow, in cui fra i desideri di viaggio per il 2022 inseriva l'isola d'Elba, ha destato molta curiosità. Anche perché Paltrow citava l'Elba e la visita all'Elba Kitchen Club, scuola di cucina e non solo che si trova a Capoliveri (leggi qui l'articolo). Paltrow ama l'Italia e in particolar modo la Toscana e Firenze dove è stata in vacanza con il marito sia nel Luglio scorso, sia nel 2019 (vedi articoli correlati sotto).

C'è però un curioso legame che mette in connessione Gwyneth Paltrow e l'isola d'Elba. Questo legame passa dalla Spagna e risale alla gioventù di Paltrow, quando appena quindicenne passò un periodo di vacanza-studio in quel paese e fu ospite di una famiglia alla quale lei è sempre rimasta legata tanto da parlare della “sua famiglia spagnola”, famiglia che lei ha voluto anche alla cerimonia di consegna del Premio Oscar come migliore attrice nel 1999.

Questo legame ce lo racconta una delle protagoniste della storia, Cristina Làzaro Ruiz, che vive a Capoliveri ma che è originaria di Talavera de la Reina, in Spagna, archeologa, appassionata di cucina e titolare dell'attività Elba Kitchen insieme al marito, lo chef Andrea Conte, originario di Capoliveri.

“Ci siamo conosciute quando Gwyneth Paltrow aveva 15 anni perché lei è venuta nella nostra famiglia, in Spagna, per uno scambio tra studenti. Poi mio fratello è andato a New York perché lei in quel periodo abitava lì con i suoi genitori. - spiega Cristina Làzaro Ruiz – In tutti questi anni c'è stato sempre un grandissimo affetto perché per noi lei è come una sorella, noi per lei siamo come una famiglia. E' nato questo legame molto speciale che si è mantenuto negli anni, ci ritroviamo sempre appena è possibile. O lei viene in Spagna o quando è venuta in Italia ci siamo viste anche a Milano. Io e mio fratello siamo stati alla cerimonia degli Oscar nel 1999 per accompagnarla in quel giorno molto speciale dove ricevette la statuetta per il l film Shakespeare in Love.”.

Gwyneth Paltrow nel 1999 alla consegna degli Oscar e fra il pubblico Cristina Làzaro Ruiz

“Gwyneth Paltrow ha mantenuto un legame anche con la Spagna, - spiega Cristina - per il rapporto con noi ma anche per alcune amicizie nate lì ma ama molto anche l'Italia, dove ha molti amici fra i quali anche lo stilista Valentino. Ci siamo anche incontrate quando io studiavo a Firenze, le piace molto la cultura italiana perché lei è molto appassionata di gastronomia e avendo scritto dei libri di cucina. Anche il suo compleanno dei 30 anni, a cui io ero presente l'ha festeggiato qui in Italia”.

“Gwyneth ancora non conosce l'isola d'Elba ma ne abbiamo sempre parlato. - racconta Cristina - Noi ci siano trasferiti qui cinque anni fa e quindi non c'è mai stata occasione e possibilità di venire all'Elba perciò speriamo veramente che nel 2022 possa conoscere l'Elba, la scuola e passare un po' di tempo qui. Quindi speriamo di riuscire a farla venire qui sull'isola insieme alla sua famiglia ed ai suoi amici”.

Elba Kitchen, attività che incuriosisce molto l'attrice americana, è una nuova realtà nel mondo dell’enogastronomia elbana. La prima e unica scuola di cucina dell’isola d’Elba nata a Luglio 2019 dalla passione di Andrea Conte e Cristina Làzaro Ruiz per la gastronomia. Andrea ha lavorato per quindici anni un locale in Spagna.

La Scuola di Elba Kitchen con Andrea Conte durante un corso

Elba Kitchen Club offre la possibilità di vivere un’esperienza gastronomica diversa dal solito, dove il cliente è il protagonista attivo dell’esperienza in un locale esclusivo e attrezzato con tutti gli elementi per apprendere, i vari stili di cucina che in tutti i luoghi turistici stanno riscuotendo successo e che sull’Isola mancava. Dai corsi per professionisti ai corsi amatoriali, la scuola di cucina è aperta a tutti, a chi ama la cucina e a chi vuole vivere un’esperienza diversa dal solito. La scuola di cucina Elba Kitchen Club offre diversi servizi, come l’organizzazione degli eventi privati, una cena privata, una festa di compleanno, un anniversario etc.

Gwyneth Paltrow, dopo tanti successi al cinema e in tv, oggi è un'affermata imprenditrice e attraverso il sito di Life Style Goop.com vende prodotti di vario genere e sa anche molto bene entrare nei meccanismi del marketing, tanto che nel 2020 ha destato scalpore in tutto il web la presentazione di due candele profumate chiamate rispettivamente “Profuma come la mia vagina” e “Profuma come il mio orgasmo”, che ha presentato anche al Tonight Show, in realtà prodotti con essenze naturali nati dal gioco delle parole in una conversazione fra Paltrow ed il suo profumiere. Nomi che però hanno subito contribuito a far registrare il tutto esaurito nella vendita online delle candele.

Quindi la sua presenza sull'isola sarebbe davvero una promozione di grande effetto per la destinazione turistica isola d'Elba.