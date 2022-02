Decapitata la statua della Madonnina

Processo Eni, le intercettazioni in onda da Giletti: «Una valanga di m...»

La statua conosciuta come la Madonnina di Punta Nera si trova in posizione panoramica sugli scogli di Chiessi. La segnalazione

MARCIANA — La piccola statua della Madonnina di Punta Nera che si trova sugli scogli a Chiessi, nel Comune di Marciana, è stata decapitata.

La segnalazione arriva da un lettore che era andato a fare una passeggiata nella zona.

"Oggi in visita alla Madonnina di Punta Nera nella Frazione di Chiessi (Marciana) con amarezza ho constatato la decapitazione dell’opera religiosa.

Un gesto vile e irrispettoso per il simbolo in questione. Stiamo assistendo in ogni comune elbano ad un escalation di degrado e inciviltà e spero chi ha commesso questo vile atto paghi moralmente.

La parte del manufatto danneggiata è in mio possesso (onde evitare che venga ulteriormente danneggiata) e presto personalmente penserò alla riparazione di tale manufatto".

Stefano Carbonaro