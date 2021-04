Campo Lo Feno, nasce comitato per la strada

Dopo la manifestazione di ieri a cui hanno partecipato circa 200 persone, il comitato annuncia che vigilerà sulla riapertura della strada

MARCIANA — Dopo la manifestazione nella zona di Campo Lo Feno, che si è svolta ieri per chiedere a gran voce la riapertura del tratto di strada provinciale interrotto da una frana, e a cui hanno partecipato circa 200, nasce un comitato spontaneo.

La strada provinciale 25, come sottolinea in una nota il Consorzio Capo Sant'Andrea, è interrotta da ormai più di 4 mesi a causa di una frana avvenuta in località Campo Lo Feno, tra le località Patresi e Chiessi, rendendo inagibile una delle arterie di comunicazione più importanti dell’isola.

Oltre a numerosi cittadini, ad appoggiare la protesta di domenica erano presenti i sindaci dei principali Comuni dell’Isola d’Elba - Marciana, Marciana Marina, Marina di Campo – e Marco Landi – Unico Consigliere Regionale di Minoranza dell’Isola d’Elba.

In seguito alla manifestazione è stato così creato un comitato spontaneo che riconosce nell’interruzione della strada un grave disagio per la fruizione di servizi vitali per la quotidianità e l'economia della parte occidentale dell’Isola d’Elba.

Oltre a numerosi cittadini elbani, del comitato faranno inoltre parte l’Associazione Costa del Sole, il Consorzio Capo Sant'Andrea, l’Associazione Pedalta, l’Associazione Amici Colle d'Orano, il Comitato Amici di Patresi e Colle Dorano, la Misericordia di Pomonte e Chiessi, e il Circolo il Libeccio Zanca.

Ad oggi, - come si legge nella nota - la Provincia garantisce l'anticipo di cassa per accelerare i lavori e, qualora in seguito al sopralluogo che verrà svolto entro il 15 Maggio non emergessero ulteriori gravi criticità, per la stagione estiva 2021 prevede la riapertura della strada non a senso unico alternato ma a fasce orarie - salvo mezzi di soccorso, per i quali il passaggio sarà sempre garantito.

Il comitato fa sapere infine è stato invitato a definire le fasce orarie più idonee per la popolazione, i lavoratori, le attività e i turisti e continuerà a monitorare e sollecitare la sistemazione della strada affinché la viabilità di una delle strade più importanti dell’isola d’Elba venga messa in sicurezza e torni a essere fruibile per residenti e visitatori.

Vedi le foto nella gallery in fondo all'articolo