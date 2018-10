​Locali per Start up, bando del Comune di Rio

Un incentivo per sostenere l'avvio di piccole e medie imprese nel versante riese nei locali ristrutturai grazie ai contributi regionali Start up house

RIO — Il Comune di Rio ha pubblicato un bando per mettere a disposizione di Start up due locali, uno nel paese di Rio nell'Elba, l'altro a Rio Marina. Si tratta di due spazi che erano stati ristrutturati con il contributo Start up house della Regione Toscana dalle amministrazioni precedenti dei due ex Comuni minerari. I locali disponibili sono già in buona parte attrezzati, provvisti di postazioni pc connesse ad internet e di servizi.

Il bando, pubblicato il 16 Ottobre scorso sull'Albo pretorio del Comune di Rio www.comune.rio.li.it, è rivolto ad imprese piccole e medie, anche individuali, a patto che si siano costituite nei 24 mesi precedenti. E' inoltre rivolto alle persone che intendono avviare una nuova impresa.

Per partecipare al bando le imprese o le ditte individuali devono operare nei seguenti settori: ICT; turistico-culturale; ingegneria avanzata, test, prove, certificazioni; ricerca e sviluppo tecnologico; ingegneristico e dei servizi; scienze della vita e dell'alta formazione; agricoltura ed economia; ecologia, energie rinnovabili ed energetico.

Le imprese o le persone che risulteranno vincitrici potranno usufruire gratuitamente dei locali per 12 mesi, eventualmente rinnovabili, contribuendo soltanto ai costi dei consumi di energia, acqua ed internet.

Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 15 Novembre 2018. Per conoscere tutti i dettagli si rinvia al bando e alla documentazione che può essere scaricata dal sito web comunale.