Elba ovest, vaccinazioni straordinarie per i bimbi

Le giornate dedicate alle vaccinazioni anti-Covid per i binbi dai 5 agli 11 anni si svolgeranno a Marciana Marina e a Marina di Campo. Necessario prenotare

ISOLA D'ELBA — Sono in programma nei giorni sabato 8 Gennaio, a Marciana Marina e domenica 9 Gennaio, a Marina di Campo, due giornate vaccinali dedicate ai bambini di età pediatrica compresa tra i 5 e gli 11 anni.

I vaccini saranno effettuati dal pediatra Alberto De Fusco nel suo ambulatorio, a Marciana Marina, la mattina di sabato 8 Gennaio, dalle ore 9 alle ore 13 e per prenotare è necessario chiamare la Pubblica Assistenza di Marciana Marina al numero 328-8038753 a partire da lunedì 3 Gennaio.

Domenica 9 Gennaio il dottor De Fusco si sposterà nell'ambulatorio del Distretto di Marina di Campo, in Piazza degli Eroi, dalle ore 9 alle ore 13, per vaccinare i bimbi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Per prenotare sarà necessario chiamare il numero telefonico 0565-979332 possibilmente la mattina dalle 9 alle 13.