Lavori pubblici in partenza nel territorio di Rio

Mentre sono già iniziati i lavori di ampliamento del cimitero di Rio nell'Elba, l'amministrazione annuncia a breve l'inizio di altri interventi

RIO — A breve nel territorio di Rio inizieranno vari lavori pubblici, come si legge in una nota del Comune.

"A Cavo - spiegano dal Comune di Rio - saranno realizzati i lavori di ripristino, sul lungomare Amerigo Vespucci e successivamente il lungomare Kennedy, per i danni subiti dalla mareggiata verificatasi lo scorso ottobre e che vedrà anche la risagomatura dei pennelli anch'essi danneggiati dall'eccezionale evento climatico. Si tratta di interventi finanziati dalla Regione Toscana e che, seppur progettati ed affidati prima dell’estate, sono stati differiti per non disturbare la stagione turistica".

Ma gli interventi riguarderanno anche il paese di Rio Marina, dove "si riprenderanno i lavori della messa in sicurezza idraulica del Fosso di Riale, si darà il via ai lavori per il parcheggio di Vigneria, un progetto molto ambizioso e fortemente voluto dall'amministrazione, dove saranno realizzati circa 200 posti auto. Inoltre si procederà con l'integrale sostituzione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica del territorio e il loro efficientemento energetico compresi gli edifici pubblici. Verranno, inoltre, realizzati i lavori di ripristino in via Cignoni, danneggiata dalla mareggiata dello scorso Ottobre", come si legge ancora nella nota del Comune.

A Rio nell'Elba invece, come spiegano dal Comune, "sono già iniziati i lavori relativi all'ampliamento del cimitero e che dovrebbero terminare i primi di Novembre. Altro lavoro in programma è il riconsolidamento del muro in via Nardelli".

"Tanti i progetti, dunque, in cantiere per l' amministrazione Corsini - si legge nella nota del Comune di Rio - che sta lavorando incessantemente per dare risposta alle molteplici esigenze del proprio Comune e che causeranno un po’ di inevitabile disagio, da sopportare volentieri perché finalizzati a migliorare tutto il paese".