Capoliveri Legend Xco, Pasqua di sport all'Elba

L'evento si svolgerà nel completo rispetto delle norme anti-Covid e senza pubblico sul tracciato suggestivo del parco minerario del monte Calamita

CAPOLIVERI — In primavera, l’isola d’Elba si preparava ad accogliere gli atleti della Capoliveri Legend Cup, ma nel 2021 il programma ha subito delle modifiche in funzione del 2021 Uci Mtb Marathon World Championships, i Campionati del Mondo di Marathon del 2 Ottobre prossimo.

Tuttavia, la località elbana ha sentito il bisogno di Mtb primaverile decidendo di tuffarsi nel Cross Country, la disciplina olimpica delle ruote grasse. Fra poco più di una settimana quindi all'Elba inizierà una Pasqua di emozioni targate Internazionali d’Italia Series. Infatti da sabato 3 a lunedì 5 Aprile, i campioni del più importante circuito italiano di Cross Country saranno infatti all’Isola d’Elba per prendere parte al Capoliveri Legend Xco, il nuovo evento organizzato dalla Asd Capoliveri Bike Park.

Oltre 600 atleti in rappresentanza delle categorie Open, Juniores, Esordienti e Allievi si sfideranno su un tracciato molto impegnativo e suggestivo, ricavato all’interno del compendio minerario del Monte Calamita, miniere del Vallone, facente parte del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, che è anche Riserva Mab dell'Unesco Isole di Toscana.

La superstar più attesa della giornata di Pasquetta, lunedì 5 Aprile, è certamente Nino Schurter, il biker più vincente di tutti i tempi, che ha scelto Capoliveri per fare il suo esordio nella stagione olimpica. Proveranno a contrastarlo il Campione Italiano Luca Braidot, l’esperto francese Maxime Marotte e il talentuoso romeno Vlad Dascalu.

Nella gara femminile, occhi puntati sull’ex Campionessa del Mondo Kate Courtney che avrà in Martina Berta la sua più importante avversaria. Apriranno il programma, sabato 3 Aprile, le competizioni giovanili e lo storico GP di Inverno per le categorie Esordienti e Allievi, valevole anche come Trofeo Elba Bike Legend Junior – GP Centro Italia , con la collaborazione dell’Asd Elba Bike.

Il Dpcm del 3 Novembre 2020 e il recente Consiglio Federale hanno confermato la possibilità di organizzare eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale per le categorie agonistiche e giovanili. Nel rispetto della normativa anti-contagio e per garantire la sicurezza di atleti, squadre, staff e addetti ai lavori, il Capoliveri Legend Xco si terrà a porte chiuse e in totale assenza di pubblico.