Dissalatore, il Tar respinge il ricorso del Comune

Il Comune chiedeva di annullare in autotutela un decreto del direttore generale di Ait relativo alla realizzazione del primo lotto del dissalatore

CAPOLIVERI — Il Tar Toscana in data 11 Agosto 2020 ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Capoliveri nei confronti di Autorità Idrica Toscana contro Asa spa in cui il Comune chiedeva l'annullamento del provvedimento emesso dall'Autorità Idrica Toscana sottoscritto dal direttore generale del 10/06/2019 “Istanza del Comune di Capoliveri ad assumere determinazioni in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della l. 241/1990 per l'annullamento del Decreto Direttore Generale AIT n. 62/2017. Provvedimento conclusivo del procedimento” che ha rigettato l'istanza presentata dal Comune di Capoliveri volta ad ottenere, in via di autotutela, l'annullamento del Decreto Direttore Generale AIT n. 62/2017, con cui è stato approvato il progetto definitivo denominato “Autonomia Idrica Isola d'Elba Lotto I- Impianto di dissalazione in Loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare”.

Il Tar ha quindi condannato il Comune di Capoliveri alla al pagamento delle spese processuali per euro tremila oltre agli accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.

Qui di seguito pubblichiamo il testo completo della sentenza come allegato in pdf.