Capoliveri chiede un parere legale sul dissalatore

Dal comune di Capoliveri un incarico ad uno studio legale. Barbetti: “Un atto dovuto per accertare la regolarità dell’iter amministrativo”

CAPOLIVERI — Il Comune di Capoliveri ha dato incarico al avvocato Duccio Traina, dello Studio legale Morbidelli, Bruni, Righi, Traina e Associati, per ottenere un parere pro veritate, in merito alla questione relativa alla Variante ex art 34 LR n. 65 del 2014 e all’approvazione da parte dell’Autorità Idrica Toscana del progetto definitivo dell’impianto di dissalazione che nelle intenzioni della stessa Autorità dovrebbe sorgere in località Mola.

La decisione, vista l’importanza dell’intervento che coinvolge il territorio, è stata adottata dall’amministrazione comunale capoliverese dopo l’approvazione da parte dall’A.I.T. del progetto del Dissalatore e a seguito della nota redatta dal “Comitato per la Difesa di Lido e di Mola”, dove veniva richiesto che si procedesse all’annullamento in autotutela degli atti anche per la presunta violazione dell’art. 34 della L.R.T. 65 del 2014 in materia di Norme per il Governo del Territorio – Varianti mediante approvazione di progetto.

“E’ un atto dovuto – spiega il sindaco di Capoliveri Ruggero Barbetti – che consentirà all’amministrazione comunale di accertare definitivamente la correttezza dell’iter giuridico amministrativo seguito al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza dell’azione politico amministrativa di questo ente. Nel primario interesse pubblico e in particolare dei cittadini di Capoliveri”.