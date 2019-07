Temporali, la settimana inizia con l'allerta meteo

Codice arancio per la costa e le isole dell'Arcipelago: possibili temporali, vento e grandinate. L'avviso della Protezione civile dell'Elba ovest

CAMPO NELL'ELBA — Un inizio di settimana con l'allerta meteo contrassegnata dal codice arancione per rischio temporali forti, associati a grandinate e colpi di vento, e rischio idrogeologico sulla costa Toscana e nelle isole dell'Arcipelago toscano.

L'allerta meteo sarà in vigore dalle ore 7 alle ore 21 di domani lunedì 15 Luglio. Intanto la Protezione civile intercomunale dell'Elba occidentale ha emesso un avviso diretto alla popolazione in cui invita ad adottare alcune precauzioni:

- non soggiornare o permanere nei locali seminterrati o comunque posti al di sotto del livello stradale, ciò è riferito anche alle automobili;

- non allontanarsi, durante i fenomeni di precipitazioni intensi, dalle proprie abitazioni se non per motivi strettamente necessari;

- mettere in salvo tutti i beni collocati in locali allagabili e porre al sicuro la propria automobile evitando la sosta nelle zone più a rischio evitandone l'uso se non in casi di necessità;

- prestare attenzione agli annunci delle autorità diramate per mezzo stampa e sui social dei comuni.

Per le segnalazioni riguardanti i Comuni di Campo nell'Elba, Marciana e Marciana Marina è inoltre attivo il numero verde 800 432130.