Fabiani nella direzione nazionale del Pd

Ex segretario della Federazione Val di Cornia Elba e già candidato a segretario regionale Pd, Valerio Fabiani al fianco di Nicola Zingaretti

PIOMBINO — Il piombinese Valerio Fabiani, già candidato Segretario Regionale del Pd alle Primarie dello scorso ottobre, è stato nominato membro della Direzione Nazionale del Partito Democratico, nel nuovo corso inaugurato da Nicola Zingaretti all'Assemblea Nazionale.

"Non nascondo una grande emozione. - ha commentato Valerio Fabiani - Considero questo ruolo non tanto un risultato personale, ma un'occasione importante per portare nell'organismo di direzione del nuovo Pd le voci dei tantissimi cittadini toscani che ho incontrato in questi mesi girando la Regione in lungo e in largo. Rappresenterò loro, le loro priorità, la loro richiesta di una Sinistra nuova. Ci avevano dato frettolosamente per morti, ma oggi il Pd è ripartito con una stagione nuova. Con gli altri componenti toscani faremo capire anche al partito nazionale quanto la battaglia per la nostra Regione sia determinante. La Toscana non sarà mai leghista".