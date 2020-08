Covid-19, si cercano nuovi alberghi sanitari

L'Azienda Usl Toscana Nord Ovest raccoglie le manifestazioni di interesse di strutture alberghiere o ricettive per accogliere i positivi al Covid-19

LIVORNO — La Azienda Usl Toscana nord ovest informa che è stata pubblicata la manifestazione di interesse rivolta alle strutture alberghiere o ricettive per la messa a disposizione di alberghi sanitari negli ambiti territoriali di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno da destinare a soggetti positivi al virus SARS-CoV-2, anche non residenti sul territorio toscano, come ad esempio i turisti.

Le strutture interessate devono inviare, entro il 24 Agosto, lo schema di convenzione compilato che si trova sul sito della Asl nella sezione bandi e concorsi a Unità Operativa Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti a mezzo pec all’indirizzo direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it con oggetto Manifestazione di interesse per Convenzione Alberghi Sanitari.