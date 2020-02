Il Giraglia urta contro gli scogli in Sardegna

Il traghetto che collega la Sardegna con la Corsica era appena partito dal porto. Nessun danno alle persone, né sversamenti di carburante in mare

SANTA TERESA DI GALLURA — Il traghetto di Moby, Giraglia, che effettua attualmente collega Sardegna e Corsica, ha urtato uno scoglio all'uscita dal porto gallurese. Lo scafo esterno, secondo quanto riporta l'Ansa, ha subito uno squarcio di 8 metri ed è dovuto rientrare porto. Non ci sono stati feriti e non risulta sversamento di idrocarburi in mare, né l'allagamento dello scafo.

I collegamenti con la Corsica però sono saltati e restano cancellati ancora almeno per oggi. L'incidente è avvenuto il 6 Febbraio.

La Capitaneria di porto di La Maddalena, che ha giurisdizione su Santa Teresa Gallura, ha avviato immediatamente le indagini per stabilire la dinamica dell'incidente ed individuare eventuali responsabilità. Per precauzione, dopo l'incidente i marittimi del traghetto, sono stati sbarcati e hanno trascorso la nottata a terra. Il giorno successivo sono iniziate le riparazioni del traghetto.