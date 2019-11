Multa Moby-Cin, proroga per il ricalcolo

L'Agcm ha prorogato i termini del procedimento per il calcolo della riduzione della sanzione per abuso di posizione dominante della compagnia

ROMA — L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha prorogato al 31 Dicembre (la scadenza era fissata inizialmente al 30 Novembre) i termini del procedimento per il ricalcolo della sanzione amministrativa alle compagnie di navigazione Moby-Cin del gruppo Onorato per abuso di posizione dominante, inizialmente prevista in 29.202.673,73 euro (vedi gli articoli correlati).

Come si legge nella delibera dell'Agcm, tale provvedimento si è reso necessario per garantire alle parti il più ampio esercizio dei diritti di difesa e del contradditorio, dopo il parziale accoglimento del ricorso del Tar Lazio, presentato alle società Moby Spa e Compagnia Italiana di Navigazione Spa.

Il provvedimento riguarda il trasporto delle merci da e per la Sardegna.