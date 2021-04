"Isole minori Covidfree dopo vaccini per anziani"

Il ministro del Turismo Garavaglia su Tv2000 ha spiegato che l'Italia non può permettersi di rinunciare a questa opportunità di promozione turistica

ROMA — Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia in una intervista a TgTg su Tv2000 (vedi il video in fondo all'articolo) è tornato sulla polemica riguardo alle vaccinazioni di massa sulle piccoli isole italiane, proposta avanzata dall'Ancim, l'associazione nazionale dei Comuni delle isole minori d'Italia (vedi articoli correlati sotto), parlando della ottima opportunità di promozione turistica che questa operazione costituirebbe per l'Italia come sta facendo la Grecia.

Secondo il ministro Garavaglia la polemica scatenata in Italia su favorevoli e contrari è "una tempesta in un bicchier d'acqua" perché, come ha spiegato Garavaglia, è ovvio che bisogna seguire le indicazioni del piano vaccinale nazionale del commissario Figliuolo e prima vaccinare tutti gli anziani.

Ma secondo il ministro, una volta messi in sicurezza gli anziani, si può procedere a completare il piano Isole Covid free, trattandosi appunto di numeri ridotti perché si fa riferimento alle piccole isole d'Italia e non a isole grandi come la Sicilia.

Secondo il ministro si tratta di un importante segnale che l'Italia deve lanciare per favorire il turismo.