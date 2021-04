Bonaccini: "Il Ministro dica no a isole Covidfree"

Come funziona il vaccino Johnson&Johnson in arrivo in Italia. A differenza degli altri è monodose

E' scontro sull'idea di dare priorità alle vaccinazioni sulle piccole isole. I governatori Bonaccini e Fedriga contrari alla proposta

BOLOGNA — "Mi auguro che il ministro del turismo Garavaglia rigetti immediatamente la proposta di “isole Covid free”".

Si apre così una dichiarazione di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna postata sui social, che va contro la richiesta di dare priorità ai vaccini sulle isole, richiesta fatta dall'Ancim, associazione nazionale dei Comuni delle isole minori, al Governo e sulla quale il ministro del turismo, Massimo Garavaglia, aveva mostrato apertura.

"Non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre. - ha aggiunto Bonaccini - Piuttosto il governo si dia da fare perché arrivino più dosi possibili per vaccinare nel più breve tempo possibile e lavori per il passaporto vaccinale, con regole uguali per tutti a livello europeo".

Una contrarietà che è stata fermamente espressa anche da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza Regioni, in una intervista su RaiNews 24 (vedi il video), parlando di riaperture e linee guida che deve dare il Governo, riguardo a possibili zone Covid free ha detto: "dobbiamo dimostrare a tutti i cittadini di questo paese che c'è equità anche nella somministrazione dei vaccini".

Sulle confusioni nate all'inizio del piano vaccinale Fedriga ha detto: "la circolare diceva priorità a mondo della giustizia, scuola e forze dell'ordine, noi abbiamo chiesto chiarezza, se c'è un problema di direzione confusa, ogni categoria si sente legittimata a dire noi siamo a rischio. Perciò voglio ringraziare Draghi e Figliuolo per la circolare che dice di sospendere le vaccinazioni ad altre categorie e di procedere per fasce di età. Prima si era detto di concludere con le categorie".