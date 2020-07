Ecoballe, avviato l'iter per la rimozione urgente

Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla»

Il Capo della Protezione civile ha firmato l'ordinanza per gli interventi. Marina Militare e Autorità di Sistema Portuale saranno soggetti attuatori

ROMA — Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale delle ecoballe disperse al largo dell'isolotto di Cerboli, nel tratto di mare fra Elba, Piombino e Follonica, arriva il primo atto per avviare le operazioni di recupero.

Infatti ieri il capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha firmato l’ordinanza che disciplina gli interventi urgenti per la rimozione delle balle di combustibile solido secondario disperse nel Golfo di Follonica in conseguenza dell’incidente della Motonave “IVY”, avvenuto nel luglio 2015.

Come spiegano dal Dipartimento della Protezione civile, il provvedimento, che fa seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata lo scorso 22 luglio dal Consiglio dei Ministri, dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell’assicurare il coordinamento degli interventi, possa avvalersi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché, in qualità di soggetti attuatori, del Ministero della Difesa - Marina Militare, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, della Regione Toscana e di altri soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e tra soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Capo del Dipartimento inoltre si avvarrà di un Comitato di indirizzo, composto dall’Ammiraglio Ispettore (CP) Aurelio Caligiore, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante per ciascuno del Ministero della Difesa - Marina Militare, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, della Regione Toscana, del Comune di Follonica, del Comune di Piombino, dell’Azienda Sanitaria territorialmente competente, dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (Ispra) e dell’Agenzia regionale per la Protezione ambientale della Toscana (Arpat).

Tale Comitato provvederà all’approvazione delle attività e degli interventi necessari per il superamento dell’emergenza. Per l’espletamento degli interventi d’urgenza volti alla rimozione delle eco-balle e alla riduzione del rischio di inquinamento ambientale, è stata stanziata la somma di 4 milioni di euro deliberata dal Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2020.

“Abbiamo iniziato da subito a lavorare insieme a Ministero dell’Ambiente, Regione Toscana e con le strutture operative, eccellenza del nostro Paese. – ha detto Angelo Borrelli – Sono convinto che grazie alla sinergia messa in campo, raggiungeremo nel minor tempo possibile, il risultato tanto atteso dalla popolazione.”