Rio ha celebrato Santa Barbara

Consegnate le benemerenze civiche al dottor Mario Mellini e a Lucia Paperetti Casalini. Omaggio a minatori e marinai riesi con musica e immagini

RIO — Sabato 4 Dicembre si è svolta a Rio Marina la festa di Santa Barbara, organizzata dall’associazione culturale Carlo d'Ego-Riesità in collaborazione con il Comune di Rio ed il Parco Minerario Isola d’Elba.

“Penso che questa iniziativa sia tra le più importanti che la nostra Associazione abbia organizzato in questi anni. – così esordisce Elena Carletti, presidente dell'associazione - Siamo veramente soddisfatti per come è riuscita la celebrazione e per il gran numero di persone che hanno partecipato alla festa della patrona di Rio Marina e protettrice dei marinai e dei minatori: ancora una volta la partecipazione di tante persone che - nel rispetto dei protocolli antiCovid- erano presenti alla sala del Centro Polivalente, ci riempie di gioia e ci conferma che la via giusta è questa: tutti insieme per mai dimenticare cosa siamo stati”.

"Ho visto molti presenti commossi e con gli occhi lucidi mentre scorrevano le immagini delle foto e dei filmati che abbiamo presentato, segno evidente che la nostra gente non dimetica il suo passato. - ha aggiunto la presidente - Un ringraziamento all'amministrazione comunale di Rio ed in particolare al sindaco sempre sensibile alla nostra Associazione. Grazie anche al Parco minerario isola d'Elba che ha messo a disposizione il trenino. Un particolare ringraziamento lo voglio rivolgere agli amici di Capoliveri che hanno accettato il nostro invito, oltre alle autorità civili e militari presenti, agli amministratori locali intervenuti; ma ancor di più voglio ringraziare i minatori e i marittimi presenti: era la loro festa e sono certa che la nostra Associazione abbia celebrato degnamente questa ricorrenza.” “Un grazie di cuore ai musicisti che hanno contribuito al buon esito dell'evento, suonando e cantando dei brani attinenti la miniera ed il mare".

La celebrazione è iniziata con il suono della vecchia sirena, mentre il traghetto in partenza salutava con tre fischi la ricorrenza: conteporanemante la moglie ed uno dei figli di Francesco Bosi, insieme al sindaco di Rio, scoprivano la targa dedicata all’ex Sindaco di Rio Marina, al quale è stata intitolata la Sala degli Affreschi, a cui lui teneva particolarmente.

Successivamente lo stesso sindaco, Marco Corsini, insieme agli amministratori, ha consegnato al dottor Mario Mellini e a Lucia Paperetti Casalini le due Santa Barbara d’oro; mentre ai minatori e ai marittimi anziani, tutti puntualmente presenti, è stata consegnata una targa per ricordare la loro vita trascorsa in miniera e in mare.

Il gruppo di minatori di Capoliveri, “a bordo” di uno dei trenini dela Parco Mineario, cantando la Romanza del cavatore, ha accompagnato gli intervenuti alla sala principale del Centro Polivalente, dove si è svolta la manifestazione “Il Suono della Sirena” con proiezione di foto e filmati – con musica e canti dal vivo, tutti attinenti al mare e alla miniera.

Tra i vari filmati, commovente quello che proponeva l’intervista ai tre dipendenti Giuseppe Leonardi, Romano Verdura e Giuseppe Leoni (presente in sala). Le chitarre di Claudio e Fabrizio, con le voci di Marco e di Ilaria, hanno cantato e suonato, tra gli altri, il brano dal titolo Miniera, nel corso del quale è stata proiettata una significativa foto di ex minatori.

Al termine è intervenuto il sindaco di Rio, che ha ringraziato l’Associazione per l’importante attività che sta svolgendo.

“E’ stata veramente una bella festa – conclude Elena Carletti – e speriamo che anche le prossime ricorrenze del 4 dicembre siano puntualmente celebrate, come la nostra gente ci chiede".