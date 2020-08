"Chiediamo rispetto per Francesco Bosi"

Portofino, le baie lontane dal jet set usate per invecchiare lo spumante

Dopo il botta e risposta fra Bosi e Corsini, arriva una presa di posizione politicamente trasversale a sostegno dell'ex sindaco e senatore

RIO — Le ultime dichiarazioni del sindaco di Rio Marco Corsini, rivolte all'ex sindaco di Rio Marina ed ex senatore Francesco Bosi, hanno suscitato la reazione da parte di alcuni ex amministratori elbani e della minoranza consiliare riese. Bosi era infatti intervenuto in seguito alle vicende del rimpasto della giunta comunale riese chiedendo spiegazioni.

Qui di seguito pubblichiamo il testo completo dell'intervento in cui viene ricordato il ruolo che Bosi ha avuto.

"Rispetto per Francesco Bosi. - si legge in una nota - Questo ci sentiamo di chiedere, anzi, di pretendere dopo aver letto le esternazioni del sindaco di Rio nei confronti del suo illustre predecessore che questa mattina sulla stampa locale ha invitato i riesi alla pacificazione.

A chi non ha memoria ricordiamo appena che Francesco Bosi, nei suoi dieci anni di amministrazione a Rio Marina, ha portato sul territorio riese milioni di euro investiti in opere, regalando inoltre a tutta l’isola un punto di riferimento più che autorevole nei confronti dei vertici della politica nazionale e rappresentando per chi di politica locale si occupava un sempre disponibile elemento di confronto.

Leggere che Bosi debba 'smettere di impicciarsi con stucchevole ripetitività”' delle cose del suo paese fa male all’Elba e a tutti gli elbani. Purtroppo, la politica (ma anche le persone…) con la P maiuscola evidentemente erano un’altra cosa, almeno fino a poco tempo fa".

Anna BULGARESI, già sindaco di Marciana

Andrea CIUMEI, già sindaco di Marciana Marina

Claudio DE SANTI, già sindaco di Rio nell'Elba

Mario FERRARI, già sindaco di Portoferraio

Renzo GALLI, già sindaco di Rio Marina

Luca SIMONI, già sindaco di Porto Azzurro

Marcello BARGHINI, capogruppo consiliare Vivi Rio

Umberto CANOVARO, capogruppo consiliare Terra Nostra.