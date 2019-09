Campionati italiani di canottaggio, gli equipaggi

Le gare dei Campionati italiani di canottaggio si svolgeranno tutte domani per condizioni meteo avverse previste per domenica. Il nuovo programma

RIO — Conto alla rovescia per i Campionati italiani di canottaggio a sedile fisso, specialità gozzo, che si svolgeranno a Rio Marina domani sabato 21 Settembre. Il Consiglio di gara, riunitosi questa sera, come si legge nella nota del Circolo Vogatori Riomarinesi, ha stabilito che le gare saranno tutte concentrate nella giornata di domani, sabato 21 Settembre, a causa delle condizioni meteo previste per domenica. Domani saranno ben 18 gli equipaggi in gara a contendersi la vittoria dei Campionati tricolore di cui ben 9 equipaggi femminili per la categoria Senior.

Parteciperanno all'evento sportivo associazioni provenienti dalla Liguria, regione maggiormente rappresentata, dalla Lombardia, dalla Puglia, dalla Toscana e dall'Umbria.

Gli equipaggi iscritti risultano così suddivisi per zone di provenienza: un equipaggio Junior maschile dell'Asd Dario Schenone Foce (Genova), un equipaggio Junior maschile e uno femminile Senior dell'Asd Club sportivo Urania Vernazzola (Genova), un equipaggio Senior femminile della Sr Gianni Figari Asd di Santa Margherita Ligure(Genova), un equipaggio Junior maschile e uno Senior femminile dell'Asd Rowing Club S.Michele G.S.A. Moltedo di Rapallo (Genova), un equipaggio Senior maschile e uno femminile della Lni Sestri Levante GDC (Genova), un equipaggio Junior maschile dell'Asd Canottiere Arolo di Leggiuno (Varese), un equipaggio Senior femminile dell'Asd Circolo Vogatori Rio Marinesi di Rio (Livorno), un equipaggio Senior maschile dell'Asd Canottaggio Porto Azzurro (Livorno), un equipaggio Senior femminile dell'Asd Amatori del Mare di La Spezia, un equipaggio Senior femminile della Polisportiva Vogatori Taras Asd di Taranto, 2 equipaggi Senior femminile e uno maschile della Lega navale italiana sez. di Tarantoe un equipaggio Senior maschile dell'Asd Palio di Vico di Ronciglione (Viterbo).

Il nuovo programma prevede quindi per domani sabato 21 Settembre dalle ore 9 le batterie eliminatorie, nel campo gara allestito in località Vigneria.

Alle ore 16, davanti al moletto sul lungomare di Rio Marina, si svolgerà la cerimonia dell'alzabandiera alla presenza delle autorità e nell'occasione i bambini della Scuola materna di Rio Marina canteranno l'inno nazionale.

Alle ore 17 inizieranno le finali e alle ore 18,30 si terrà la cerimonia di premiazione in Piazza Salvo D'Acquisto a Rio Marina, durante la quale saranno consegnati anche alcuni riconoscimenti speciali. Infine la giornata si chiuderà con una serata musicale in Piazza S. D'Acquisto dalle ore 21,30.

La 31esima edizione dei Campionati italiani di canottaggio a sedile fisso, specialità gozzo, è organizzata dal Circolo Vogatori Riomarinesi in collaborazione con Federazione italiana di canottaggio a sedile fisso e con Comune di Rio.