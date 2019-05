Vento e mareggiate, prosegue l'allerta meteo

La Sala operativa regionale ha esteso l'allerta meteo con codice giallo per rischio vento e mareggiate che interesseranno la costa e l'Arcipelago

PORTOFERRAIO — Il maltempo non dà tregua, sono infatti previsti ancora due giorni di instabilità. In particolare per oggi sono previste ancora piogge sui versanti orientali dell'Appennino, in Mugello e Val Tiberina, che andranno attenuandosi nel corso della giornata di domani.

Mareggiate sono previste sulla costa già a partire dal pomeriggio di oggi e fino alla mezzanotte di domani, martedì 14 Maggio. Oggi e domani soffierà inoltre vento forte di Grecale su tutta la regione, particolarmente accentuato in montagna, nelle zone collinari, lungo la costa e nell'Arcipelago toscano e che andrà attenuandosi nella giornata di martedì.

Per questo la Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha emanato un'allerta meteo con codice giallo fino alla mezzanotte di domani martedì 14 Maggio.

Intanto per quanto riguarda i collegamenti marittimi fra l'isola d'Elba e Piombino, dopo lo stop alle ultime due corse di ieri sera (qui l'articolo), questa mattina i traghetti hanno comunque garantito le corse, ad eccezione dell'aliscafo, che collega Portoferraio-Cavo-Piombino e viceversa, che è rimasto fermo in porto.