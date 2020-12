Turismo Elba, le richieste di Confesercenti

L'associazione chiede che sia attivato al più presto l'Osservatorio turistico di destinazione per un confronto fra enti e categorie economiche

PORTOFERRAIO — "La fine dell’estate e il Covid si sono portati via le positive sensazioni che il movimento turistico della stagione trascorsa aveva lasciato nella testa e nell’economia della nostra isola. Nulla di trascendentale, ma le aspettative post lockdown erano di basso, anzi bassissimo profilo e il risultato stagionale ha dato invece un po’ di ossigeno a molte delle categorie economiche provate dall’emergenza virus".

Confesercenti Elba interviene sulla situazione e sul futuro dell'economia dell'isola.

"Partire soltanto dall’analisi di quanto accaduto questa estate sarebbe però un grave errore: la stagione si è sviluppata su binari completamente non ordinari, - spiegano da Confesercenti - e per questo, non suscettibili di fornire dati ed informazioni utili ad una futura programmazione del turismo. Oltretutto ci siamo fatti cogliere impreparati rispetto alla fetta dei turisti 'nuovi', ovvero quelli che negli anni passati frequentava destinazioni estere e comunque più lontane e che non sono stati minimamente oggetto di studio e analisi".

Secondo Confesercenti "Occorre dunque ripartire da dove eravamo rimasti, mettere in cantiere un' azione di sistema, veramente comprensoriale, predisporre un piano organico di interventi concreti, adeguatamente inserito in un programma strategico, che utilizzi i fondi provenienti dalla tassa di sbarco per infrastrutture e servizi necessari al turismo e alla qualità della vita sia di turisti che e residenti".

"Quando la pandemia sarà esaurita, forse anche prima, -proseguono da Confesercenti - assisteremo inevitabilmente al ritorno di destinazioni turistiche che negli anni precedenti, causa Covid o instabilità politica, guerra, ecc., erano fuori dai giochi, e questo, se non ci troverà preparati, metterà l’economia dell’isola in seria difficoltà".

"L’isola ha un imprescindibile bisogno di ritrovare un’identità, forte, lineare, legata alla propria cultura ed alle proprie peculiarità naturalistiche e storiche, - spiegano da Confesercenti - e questa si può esprimere solo attraverso una politica dell’accoglienza fatta di azioni sintoniche precise e pianificate. Gli investimenti e le scelte di ogni singolo territorio comunale devono armonizzarsi con questa identità e con la promozione sviluppata all’esterno".

"Da tempo, come associazione, unitamente ad altre categorie, siamo a chiedere un confronto serio sulle politiche turistiche, - aggiungono da Confesercenti - chiedendo in sostanza di partecipare più attivamente ai tavoli in cui si discutono pianificazione e strategia".

"E’ quindi nostro auspicio che il nuovo Otd (Osservatorio Turistico di Destinazione) previsto con la Legge regionale ed incluso nel nuovo ambito turistico Elba e isole di Toscana, sia presto operativo e che lo stesso, per mezzo di un regolamento davvero innovativo, metta in condizione le categorie economiche, in qualità di stakeholders, di confrontarsi su questi temi e formulare un proprio fattivo contributo alla promozione ed alla pianificazione dell’accoglienza, - concludono da Confesercenti - nella consapevolezza che il territorio, nell’insieme di Istituzioni che lo comprendono, debba individuare un'idea disviluppo turistico sostenibile, responsabile e condivisa".