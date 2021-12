Termosifoni guasti, richieste degli studenti

Gli studenti, dopo la protesta di sabato scorso, sono pronti a coinvolgere altre classi dell'Isis Foresi in una nuova protesta

PORTOFERRAIO — "Dopo essersi confrontati i rappresentanti degli studenti del Foresi hanno concordato di non protestare domani per il malfunzionamento dei termosifoni, poiché tra il giorno di arrivo del "pezzo" mancante e lunedì non ci sono giorni lavorativi utili agli operai per risolvere il problema".

Lo fanno sapere i rappresentanti degli studenti del plesso di Concia di Terra dell'Isis Foresi di Portoferraio.

"Manifesteremo però martedì, coinvolgendo tutti i plessi del Foresi, se il problema non fosse stato ancora risolto dal gestore dell'impianto e dalla Provincia", spiegano gli studenti.

"Chiediamo inoltre che non vengano considerate, ai fini del quadro valutativo individuale di ogni studente, le assenze fatte in questi giorni dai ragazzi delle sole classi senza riscaldamento, in cui le temperature erano insostenibili.Per questa richiesta confidiamo nella Dirigenza che si è sempre dimostrata sensibile alla risoluzione della annosa questione riscaldamenti", concludono i rappresentanti degli studenti.