Sei medici al Pronto soccorso e sub-intensiva

Il presidente della conferenza sulla sanità elbana Angelo Zini ha reso noti i contenuti di una comunicazione pervenuta dall'Asl Toscana nord ovest

PORTOFERRAIO — Dal mese di Dicembre 2021 e fino a Maggio 2022 sei nuovi medici entreranno in servizio al Pronto soccorso dell'ospedale di Portoferraio.

Lo ha detto Angelo Zini, sindaco di Portoferraio e presidente della conferenza sulla sanità dei sindaci elbani, in apertura del Consiglio comunale di oggi, dando comunicazione di una serie di provvedimenti messi in campo dall'Asl Toscana nord per l'ospedale elbano.

Zini ha però spiegato che a inizio Dicembre ci saranno ancora alcune criticità sulla copertura dei turni al Pronto soccorso prima dell'arrivo dei nuovi medici.

Fra Gennaio e Febbraio inoltre dovrebbeto essere attivate 4 postazioni di terapia sub-intensiva presso l'ospedale di Portoferraio.

Dal mese di Dicembre sarà attivo il servizio di ematoencologia per due volte al mese, ha aggiunto Zini.

Il sindaco di Portoferraio ha infine sottolineato che si stanno concretizzando gli impegni presi dall'Asl con la conferenza zonale e che comunque anche altri provvedimenti saranno attivati riguardo alle prestazioni in convenzione con il privato e alla camera iperbarica.

Tutte situazioni che Zini ha spiegato saranno monitorate affinché tutti gli impegni vengano rispettati.