Reumatologia Toscana, Cecchetti resta presidente

Il primario del reparto di Medicina dell'ospedale elbano è stato confermato presidente della sezione toscana della Società Italiana di Reumatologia

PORTOFERRAIO — Riccardo Cecchetti, direttore del reparto di Medicina Interna - Servizio di Reumatologia dell’Ospedale di Portoferraio è stato eletto all’unanimità per il secondo mandato consecutivo presidente della Sezione Toscana della Società Italiana di Reumatologia.

Lo ha reso noto l'Asl Toscana nord ovest, spiegano che la conferma è arrivata nel corso del 56esimo Congresso nazionale di Reumatologia che si è svolto a distanza concludendosi sabato scorso, 28 Novembre.

Cecchetti si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa con 110 e lode nel 1986 per poi specializzarsi prima in Medicina Interna con indirizzo Medicina D’Urgenza e poi in Reumatologia conseguendo successivamente un dottorato di ricerca e un master di II Livello. Nel 1988 ha preso servizio all’ospedale di Pontedera dove è rimasto assumendo il ruolo di vicedirettore fino alla nomina a primario del reparto dell’ospedale di Portoferraio nel 2018.