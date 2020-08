Reparto terapia intensiva all'Elba, la petizione

E' stata lanciata una petizione online per chiedere a Regione e Governo di attivare un reparto strutturato di terapia intensiva e rianimazione

PORTOFERRAIO — Una petizione on line è stata lanciata su change.org per chiedere alla Regione Toscana e al Governo di attivare un reparto di terapia intensiva nell'ospedale di Portoferraio.

Nella petizione disponibile a questo link si legge:

"Nel nostro ospedale di Portoferraio unico ospedale INSULARE della Toscana manca la terapia intensiva, con personale dedicato, competente in rianimazione, in spazi dedicati. Gli amici e cittadini dell’Elba hanno fatto molte donazioni finalizzate sia alla terapia intensiva, sia a migliorare le apparecchiature. Considerando il DL“Rilancio” sarebbe opportuno sulla base di una legge nazionale, valutando anche il precedente DM 70/15, al paragrafo 9.2, riguardante le “zone orograficamente disagiate" ottenere una deroga regionale. L’Elba è la terza Isola Italiana, 33.000 residenti, ha 250.000 presenze nel periodo estivo con una superficie 224 kmq e avrebbe necessità di avere un reparto di terapia intensiva.

Questo permetterebbe anche ad es.di evitare trasferimenti in continente, con gravi disagi per le famiglie elbane, in pazienti ASA 3 che devono essere sottoposti ad intervento chirurgico. E un servizio con postazioni di terapia intensiva garantirebbe la sicurezza anche in condizioni meteo avverse che in cui l’Elba talvolta è scollegata dalla terraferma e l’Elicottero del 118 non può viaggiare".

La petizione è stata lanciata un paio di giorni fa da Manola Balderi, da anni attivista per il diritto alla sanità elbana e vicepresidente del Comitato Elba Sanità. Mentre scriviamo la petizione è stata firmata online da 480 persone.