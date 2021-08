Pronto soccorso Elba, "coperti tutti i turni"

La direzione dell'Asl rassicura sulla copertura dei turni dei medici al Pronto soccorso dell'ospedale di Portoferraio anche a Settembre

PORTOFERRAIO — “Confermiamo – afferma la direzione della Asl Toscana nord ovest - che fino al 31 Agosto tutti i turni, 8-20, del pronto soccorso di Portoferraio sono stati raddoppiati”.

L'Asl risponde all'allarme lanciato nei giorni da scorsi dai sindacati e dal consigliere regionale della Lega Marco Landi (vedi articoli correlati sotto).

“Solamente il 14, 21 e 28 luglio, il responsabile del Pronto soccorso ha ritenuto opportuno e consono istituire un turno a “scavalco”, - si legge nella nota dell'Asl - uno dei due medici in servizio inizia il servizio in tarda mattinata e lo termina in tarda serata, cioè copre le ore di maggior afflusso, dalle 20 alle 24 è in servizio un ulteriore medico”.

“Infine, vorrei tranquillizzare la popolazione e le istituzioni che, anche la copertura dei turni di Settembre è garantita, lo stesso responsabile dell’areaPronto soccorso aziendale, dottor Alberto Conti, per alcuni giorni sarà in servizio al Pronto soccorso con l’aiuto di medico delle Usca”.