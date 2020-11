Porti, "per l'Elba solo briciole nel 2021"

Tenerini e Bertucci, esponenti di Forza Italia chiedono che fine hanno fatto i 3 milioni di euro previsti per la stazione marittima di Portoferraio

PORTOFERRAIO — "Ci risiamo, per l’Elba ancora briciole per il 2021. L’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale ha stanziato per il 2021 la considerevole somma di euro 468 milioni di cui la maggior parte, 375, per la realizzazione della prima fase della Darsena Europa, con riferimento in particolare alle opere marittime".

Si apre così un intervento congiunto di Chiara Tenerini, responsabile Dipartimenti Toscana di Forza Italia, e Adalberto Bertucci, responsabile Dipartimento Politiche Insulari Toscana di Forza Italia che criticano il piano degli investimenti dell'Autorità di Sistema portuale dove per l'Elba è previsto ben poco nel 2021.

Secondo i due esponenti di Forza Italia nel piano "troviamo la costruzione del nuovo Punto di Controllo Frontaliero (12,5 milioni di euro), la manutenzione straordinaria della diga curvilinea (33 milioni); la riqualificazione del porto di Capraia in prossimità dell’Anghiale (850 mila euro); la Resecazione del Pontile 13 e il riprofilamento del Canale di Accesso alla Darsena Toscana (prima fase, 1,5 milioni); un primo intervento nell’ambito Bellana rivolto alla nautica sportiva (1 milione); la realizzazione di un ulteriore tratto di banchina a -18 metri di profondità in prosecuzione del profilo della Darsena Nord del Porto di Piombino (33 milioni il dragaggio aree a mare del porto della Chiusa di Piombino (euro 2,5 milioni) e udite udite per ultimo, ma proprio per ultimo la progettazione della nuova Stazione Marittima del porto di Portoferraio (200 mila euro)".

"Questa è l’attenzione che l’Autorità di sistema Portuale dedica all’isola d’Elba, 200.000 euro per la progettazione della stazione marittima. - proseguono i due esponenti politici. Sono quasi 20 anni che se ne parla, c’era ancora presidente Guerrieri e siamo ancora nella fase progettuale. Durante la passata amministrazione erano stati stanziati dall’AdSP euro 200.000 per il 2019 e 1.630.000 milioni per il primo lotto previsto per il 2020: che fine hanno fatto? Esisteva già un progetto, condiviso con ormeggiatori, piloti, dogana in cui venivano suddivisi gli spazi interni per le loro esigenze, dove è stato seppellito?"

"Ricapitolando: - aggiungono Tenerini e Bertucci - 2016 Autorità portuale di Piombino recitava: l'intervento sulla stazione marittima comporterà un esborso di 2,5 milioni di euro. 2018 Il presente progetto è coerente con le Norme tecniche di Attuazione del Comune di Portoferraio. Il costo complessivo dell'intervento relativo alla ristrutturazione dell’edificio ex-Cromofilm ed ex Portuali è pari a circa 3 milioni di euro (vedi articoli correlati sotto). Il costo di una prima fase dell'intervento è pari a euro 1.630.000. 2019 realizzazione della nuova Stazione Marittima a Portoferraio per 200.000 euro e delle opere previste dall’Adeguamento Tecnico Funzionale del Piano Regolatore Portuale di Rio Marina. Quindi si passa da 2,5 mln a 3, per poi ritornare a 1,6 e scendere a 200.000 euro".

"Il bilancio 2021 dell’AdSP - aggiungono Tenerini e Bertucci - prevederà che gli elbani si mettano le mani in tasca per la realizzazione delle infrastrutture che servono per avere un porto moderno, accogliente, in linea con gli atri porti europei. Come Forza Italia riteniamo sia arrivato il momento che l’Autorità di Sistema Portuale inizi un percorso di valorizzazione dei porti elbani, con azioni concrete che non si limitino alla sola manutenzione delle infrastrutture esistenti".

"Abbiamo bisogno - concludono i due esponenti di Forza Italia -che ci sia una programmazione integrata tra il porto e la città o magari tra il porto e il territorio elbano che consenta la risoluzione di problemi mai affrontati, con una concreta volontà risolutiva e non con i propositi di fine anno".