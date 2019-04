Partite le iscrizioni per il 52esimo Rallye Elba

In programma dal 25 al 27 Aprile con tante novità sia nella logistica che nei percorsi. Le iscrizioni saranno aperte fino al 19 Aprile

PORTOFERRAIO — Aperte fino al 19 Aprile le iscrizioni al 52esimo Rallye Elba-Trofeo Banca Cras, in programma per il 25-27 Aprile, secondo atto del Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5), la serie pensata per le “supercar” da rally.

Sarà poi valido per la Coppa Rally di Zona, unica gara in Toscana con coefficiente 2, per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki Rally Cup.

Sono diverse, le validità che la gara accetterà, un particolare interesse – oltre a quella tricolore – in ambito toscano, ha suscitato la validità a coefficiente 2 per la Coppa Rally di Zona, in quanto i concorrenti percorreranno tutta la gara. Si tratta di un’opportunità rilevante per chi accoglierà la sfida elbana di aggiungere tasselli importanti in termini di punteggio per la corsa al campionato.

Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e prelibate dell’evento che andrà a proporre un percorso ispirato alla tradizione, pur se vi saranno alcune varianti e novità, per renderlo come al solito “a misura di pilota”.

Un lavoro dietro le quinte da parte di Aci Livorno Sport, in concerto con l’intera comunità elbana, che sicuramente darà valore all’intero Campionato tricolore.

Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato 2019, che ha preso “il meglio” dell’edizione dell’anno passato: più “leggera” la prima giornata di gara, con impegni cronometrati corti, in totale quattro, tra cui la “SuperProvaSpeciale Nocentini Group per Claudio Caselli”, decisamente più “ruvida” la seconda, con le restanti quattro “piesse” più che avranno uno sviluppo assai più lungo, saranno certamente quelle dove si deciderà la gara.

In totale, la distanza del rallye sarà di 330,860 chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.

Portoferraio sarà sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale (direzione di gara, segreteria e sala stampa) ubicato all’Hotel Airone, come negli anni precedenti, sede anche delle verifiche amministrative ante-gara.

Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla Calata Italia (dove è previsto anche il riordinamento notturno) e con attigua l’area destinata al Parco Assistenza, al molo “alto fondale” sino a punta del Molo Gallo.

Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte finale della Prova “Due Mari” (SP 29) e con soddisfazione l’organizzazione annuncia quest’anno un maggior coinvolgimento che nel passato dell’amministrazione comunale di Campo nell’Elba.

La partenza della gara è prevista alle ore 16,30 di venerdì 26 Aprile.

Maggiori informazioni e tutti i percorsi delle prove speciali sono consultabili sul sito http://www.rallyelba.com/.