Attualità giovedì 23 maggio 2019 ore 09:00

Orti urbani, c'è un bando per gestirli

Foto di repertorio

Il Comune di Portoferraio ha aderito al progetto "Centomila orti in Toscana" e mette a bando 26 spazi da coltivare per uso familiare e per le scuole