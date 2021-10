Lions, incontro con Laura ed il suo cane

Il governatore distrettuale Giuseppe Guerra in visita all'Elba ha incontrato la ragazza non vedente con il Labrador donato dai Lions elbani

PORTOFERRAIO — Vicinanza alle persone fragili e al mondo della Scuola, collaborazione con il Banco Alimentare, rispetto dell’ambiente, continuare con la contribuzione alla LCIF (Lions Clubs International Foundation), istituzione della Fondazione Distrettuale 108LA (Toscana) ONLUS per donazioni vincolate all’attuazione di un preciso programma e per supporto di progetti presentati dai singoli Club che sono le cellule pulsanti della comunità Lions internazionale, firma di un protocollo con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per un accordo di programma di sostegno.

Sono questi alcuni dei punti salienti toccati dal professor Giuseppe Guerra governatore del Distretto Lions 108LA (Toscana) per l’anno sociale 2021-22 in occasione della visita annuale al Lions Club Isola d’Elba, tenutasi a Portoferraio nella sera di sabato 16 Ottobre nei locali dell’Hotel Airone sede del sodalizio.

L’incontro con i lions elbani è stato preceduto da una riunione con il Consiglio del Club, nel corso della quale il Governatore, dopo la verifica della corretta tenuta dell’amministrazione e degli adempimenti sociali, ha ascoltato l’esposizione del presidente Ciro Satto che ha elencato le attività svolte dall’inizio dell’anno sociale e quelle in programma a breve e medio termine, fra cui l’incontro con la Scuola primaria di Casa del Duca, dove viene svolta l’attività “Orto in Classe”, il 22 novembre in concomitanza con la Festa degli Alberi, l’attuazione, sempre nelle Scuole primarie del service “Interconnettiamoci” e per scuole secondarie di primo grado la partecipazione al concorso “Un Poster per la Pace”.

Momento culminante, carico di emotività e soddisfazione, è infine stato l’incontro con Laura Paolini, la studentessa elbana non vedente intervenuta alla serata accompagnata da Jakie, una femmina di Labrador ottenuta in donazione per iniziativa del Club elbano con il supporto della 5a Circoscrizione (province di Pisa e Livorno), ed assegnatale quest’anno, dopo il superamento di un impegnativo iter per il raggiungimento dell’idoneità, dal Centro Addestramento di Lambiate.

Laura, insieme alla sua inseparabile Jakie, ha incontrato il Governatore che si è complimentato con lei per gli ottimi risultati che sta ottenendo all’Università di Pisa e per l’affiatamento con il cane col quale forma una solida coppia in reciproca armonia e sostegno ed il Presidente Satto che le ha fatto omaggio di una confezione di audiolibri. Il meeting è terminato con il tradizionale scambio di guidoncini fra il Governatore Guerra ed il Presidente Satto.