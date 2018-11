La Regione chiederà una deroga per Chirurgia

La Regione chiederà una deroga al decreto Balduzzi per l’istituzione di una struttura complessa. Nel frattempo l'Asl ha preso dei provvedimenti

PORTOFERRAIO — L’ospedale di Portoferraio è strategico, come sottolineato da una nota della Asl Toscana nord ovest, per questo gli verrà ritagliato uno spazio specifico all’interno del nuovo piano sanitario regionale e sarà chiesta la deroga al decreto Balduzzi per la riattivazione della struttura complessa di chirurgia generale.

Lo ribadisce la Asl Toscana nord ovest a sostegno di quanto ha già annunciato l'assessora regionale alla Salute, Stefania Saccardi, durante l’ultima sua visita sull’isola.

Dato che il passaggio ad unità operativa semplice non è evitabile a seguito del pensionamento dell’attuale primario, nell’immediato e in attesa del piano e della deroga, la Asl ha deliberato l’istituzione di una struttura semplice, in modo da garantire la presenza a Portoferraio di un professionista di qualità, stanziale che sarà sostituito in caso di assenza da un medico di Piombino. In questo modo non verranno ridotti i servizi né modificate le risorse umane e strumentali, ma verrà garantita un’assistenza di qualità in un territorio che merita di essere valorizzato sia per la popolazione residente che per l’alto afflusso turistico nei mesi estivi.